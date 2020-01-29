توضيح حكومي بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين للعام الحالي

2020/01/29 | 10:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، بشان رواتب الموظفين والمتقاعدين، مبيناً أنها مؤمنة بشكل كامل.وقال صالح في تصريح صحفي، “نطمئن الموظفين والمتقاعدين بتأمين الرواتب للسنة المالية الحالية 2020، ولا مساس فيها، لا سيما أن التدفقات النقدية للموازنة مطمئنة”.وأضاف، أن “هناك تحركات وتفاهمات بين مجلسي النواب والوزراء لتقديم […]

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