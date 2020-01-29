السيد عمار الحكيم يصدر بيانا بشأن صفقة ترامب

2020/01/29 | 10:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، السيد "عمار الحكيم"، صفقة ترامب التي أعلن عنها الرئيس الامريكي، بانها انتهاك صارخ ومؤامرة خطيرة على أمن واستقرا...

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