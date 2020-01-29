اربيل.. ضبط متهم بحوزته 22 جوازاً

2020/01/29 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل ، اليوم الاربعاء، عن القبض على متهم بحوزته 22 جوازا في مطار اربيل الدولي.وقال مدير الشرطة العميد دلير النجار في تصريح نشرته المديرية على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”، وتابعته “العهد نيوز”، انه “بعد تلقينا معلومات عن وجود 22 جوازا مشكوكا بها سارعت فرقنا بالتحقيق، والمتابعة الدقيقة، وتم ضبطها”.وبينه […]

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