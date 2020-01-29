بومبيو يوافق على الإدلاء بشهادته في الكونغرس حول سياسة واشنطن تجاه العراق وإيران

2020/01/29 | 10:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة في مجلس النواب الأمريكي توصلها إلى اتفاق مع وزير الخارجية مايك بومبيو، على الإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، النائب إليوت إنجل، إنه تحدث مع بومبيو، وإن الاخير وافق على حضور جلسة منفصلة عن جلسة الميزانية السنوية التي تعقدها اللجنة..



وأضاف إنجل في بيان أنه سيعلن موعد الجلسة قريبا.

ويضغط أعضاء في الكونغرس، من بينهم جمهوريون، على إدارة الرئيس دونالد ترمب لتقديم مزيد من المعلومات عن مقتل العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنتها طائرة أمريكية مسيرة في العراق.

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