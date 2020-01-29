قناص “داعش” يعود إلى ديالى ويقتل جندياً في “بهرز”

2020/01/29 | 11:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت مصادر أمنية من محافظة #ديالى، اليوم الأربعاء بأن جندياً في الجيش العراقي، قُتل بنيران قناص يتبع تنظيم “#داعش”، جنوب المحافظة.ونقلت وسائل إعلان عن المصادر […]

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