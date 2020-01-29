قلق داخل فتح من تحركات حماس المحتملة

2020/01/29 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تفسيرات كثيرة و تبريرات أكثر لسؤال يشغل الفلسطينيين بجميع أطيافهم “ما سبب العدواة بين قطبي لمقاومة فتح و حماس ؟ ” , فالهدف واحد هو المقاومة و العدو واحد هو الاحتلال .الإجابات كلها تحيل الى معركة لانهائية في أحقية تمثيل الفلسطينيين و قيادة سفينتهم الى بر الامان , ففي حين ترى فتح نفسها عميدة […]

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