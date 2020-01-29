بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية المباشرة إلى بكين وشنغهاي

2020/01/29 | 11:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية المباشرة إلى بكين وشنغهاي بعد تفشي فيروس كورونا.

وعلقت الخطوط الجوية البريطانية الحجوزات على موقعها عبر الإنترنت للرحلات المباشرة من لندن إلى بكين وشانغهاي حتى اذار المقبل.

ونصحت بريطانيا الثلاثاء بعدم السفر "ما عدا بحالة الضرورة" إلى البر الرئيسي للصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

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