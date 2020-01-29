إحياء ذكرى وفاة الصديقة الزهراء عليها السلام في النجف الأشرف

2020/01/29 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت مدينة النجف الأشرف ، حشود الزائرين من داخل العراق وخارجه ، بمناسبة ذكرى وفاة سيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء "عليها السلام" ، وسط استعدادات أمنية وخدمية .

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