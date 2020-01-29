أستراليا تكشف خطتها العاجلة للتعامل مع العائدين من ووهان

2020/01/29 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت استراليا ،اليوم الاربعاء ،عن خطتها العاجلة لاجلاء مواطنيها من المنطقة التي شكلت بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في الصين، على أن تفرض عليهم حجرا صحيا في جزيرة تستخدم عادة لاحتجاز طالبي اللجوء.

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