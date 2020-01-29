2020/01/29 | 11:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ عملية دهم وتفتيش لتأمين محيط تلعفر.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي نفذت ليلة امس، عملية دهم وتفتيش في قرية البخور وسلاسل جبال شيخ ابراهيم، لتأمين محيط تلعفر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينفذ عملية دهم وتفتيش لتأمين محيط تلعفر) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد ينفذ عملية دهم وتفتيش لتأمين محيط تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).