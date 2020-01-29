شاهد.. قصة ملكة الزجاج أغنى امرأة في الصين

2020/01/29 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشر موقع ستوري على صفحته في الفيسبوك، قصة أغنى امرأة في الصين وما تسمى بملكة الزجاج وكيف تدرجت ثورتها.

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