مهاجم برشلونة إلى الدوري البرتغالي

2020/01/29 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبيل رويز

توصل سبورتنج براجا البرتغالي، لاتفاق مع برشلونة من أجل ضم أحد المهاجمين الشباب بالنادي الكتالوني، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن براجا سيضم أبيل رويز، لاعب رديف برشلونة، لمدة 6 أشهر، مع الالتزام بشرائه نهائيًا في نهاية الموسم مقابل 10 مليون يورو.

موافقة برشلونة على هذا الشرط، جعلته يضع بند إعادة شراء رويز من جديد خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

من المقرر أن يسافر رويز (21 سنة) إلى البرتغال، اليوم الأربعاء، للاتفاق على تفاصيل عقده، الذي سيمتد لمدة 5 مواسم.

وسيكون رويز عقب تفعيل بند الشراء هو الأغلى في تاريخ النادي البرتغالي، الذي يحتل المرتبة السادسة في ترتيب الدوري.

وكان رويز يملك خيارين آخرين، قبل الاستقرار على براجا، أحدهما من البرتغال أيضًا، وتحديدًا من سبورتنج لشبونة، والآخر من فالنسيا.

جدير بالذكر أن رويز كان يرغب في الرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن برشلونة رفض هذا الأمر.

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