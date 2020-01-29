2020/01/29 | 11:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة الاعتداء على مدرسة وسط الناصرية من قبل جماعة الجوكر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لحظة الاعتداء على مدرسة وسط الناصرية من قبل جماعة الجوكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).