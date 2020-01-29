2020/01/29 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اكد الحزب الإسلامي العراقي ، ان كل محاولات انهاء القضية الفلسطينية وتحت شتى المسميات باءت بالفشل ، كونها تتنكر لحقائق التاريخ والجغرافية وحقوق اهلنا في فلسطين وتضحياتهم طيلة عقود.وبين الحزب في تصريح صحفي ان صفقة القرن لا تعدو ان تكون خطة وضعت لخدمة الكيان الصهيوني الغاصب ، ووسيلة لاتمام تهويد الأرض ، واستلاب القدس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الإسلامي : صفقة القرن لن تغير حقائق التاريخ والجغرافية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الإسلامي : صفقة القرن لن تغير حقائق التاريخ والجغرافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).