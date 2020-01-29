عالية نصيف: صفقة القرن هي بداية إخضاع دول المنطقة وبضمنها العراق لسيطرة الكيان الصهيوني

2020/01/29 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت النائبة عالية نصيف أن تنفيذ صفقة القرن المشؤومة هو أول خطوة في طريق إخضاع دول المنطقة وبضمنها العراق مستقبلاً لسيطرة الكيان الصهيوني، مبينة أن صمت بعض الحكومات العربية تجاه هذا الإذلال هو أبشع صور العمالة.واضافت نصيف “اليهود يضعون الخطط لأشياء يعتزمون تنفيذها بعد عشرات السنين، وبالتالي فإن الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح التي يتحدثون […]

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