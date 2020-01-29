خبير اقتصادي يدعو لإطلاق قمة للاستثمار بين العراق والدول العظمى

2020/01/29 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار ، الحكومة العراقية إلى إطلاق قمة للاستثمار بين العراق والدول الاقتصادية العظمى لتوسيع الشراكات التجارية في البلاد.وقال العطار في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، إن العراق يعتبر بيئة واعدة وخصبة للاستثمار الأجنبي لما تملكه من مقومات عدة كالموارد البشرية والثروات الطبيعية والنفطية والغازية […]

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