الشيخ علي يحذر المتظاهرين: ان قبلتم بمرشح الكتل ستقبركم الميليشيات

2020/01/29 | 11:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … وجه النائب فائق الشيخ علي، رسالة الى المتظاهرين بشأن المرشح الجديد لرئاسة الوزراء من قبل الكتل السياسية.وقال الشيخ علي في تغريدة على “تويتر”، إن “أيها الشعب العراقي الأبي، أيها المتظاهرون الأبطال: هذه أول وآخر ثورة في تاريخ العراق لاستعادته من شذاذ الآفاق”.وأضاف “لا تتنازلوا عن مرشحكم (غير الجدلي) الذي صوَّتم له، […]

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