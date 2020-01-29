نائب عن الفتح يدعو إلى جلسة طارئة لتحديد موقف العراق من صفقة القرن

2020/01/29 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر اليوم الأربعاء، البرلمان لعقد جلسة طارئة لتحديد موقف العراق من صفقة القرن التي اعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معربا عن اسفه لدعم بعض الدول العربية لهذه الصفقة.وقال جابر، ان “اعلان ترامب يوم امس البدء بتنفيذ صفقة العار وهيمنة الكيان الصهيوني على الدول العربية […]

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