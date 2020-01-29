السعدي: ثأر الشهيد المهندس لن يكون أقل من رد ايران على قاعدتي عين الاسد والحرير

2020/01/29 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق سعد السعدي، اليوم الأربعاء، أن ثأر الشهيد أبو مهدي المهندس لن يكون أقل من رد ايران على قاعدتي عين الاسد والحرير.وقال السعدي في حديث لـ” العهد” الفضائية، إنه “على الرغم من ان سفارة الشر الامريكية هي تمثل رأس الافعى في العراق لكننا قلنا بصراحة […]

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