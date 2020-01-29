هذا أبرز ما أعلنه ترامب ونتنياهو حول صفقة القرن

2020/01/29 | 11:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أن خطته “صفقة القرن”، تتضمن تفاصيل عدة ستثير غضبا عربيا وإسلاميا متوقعا.وتاليا أهم ما أثاره ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، الثلاثاء: – اعتراف الجانب الفلسطيني بأن المستوطنات جزء من حدود إسرائيل – دولة فلسطينية مستقلة في حال الموافقة […]

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