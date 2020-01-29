2020/01/29 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- الديوانية

اقتحم العشرات من المحاضرين المجانيين في محافظة الديوانية، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، مبنى مديرية التربية في المحافظة.

وقال مصدر أمني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من المحاضريين المجانيين أقدموا على اقتحام مبنى مديرية التربية للمطالبة بتثبيتهم".

وأضاف، أن "المتظاهرين حاولوا الوصول إلى مكتب المدير العام لمديرية تربية الديوانية، للمطالبة بحسم ملف تثبيتهم بصفة عقود حسب قرارات مجلس الوزراء".

وأشار المصدر إلى "وصول قوة أمنية لداخل مبنى مديرية التربية من أجل إبعاد المحاضرين المتظاهرين وإخراجهم خارج المبنى".

بغداد اليوم-البصرة

بعد ثلاثة أيام من تعرضهم لمحاولة فض الاعتصام، أقدم معتصمو محافظة البصرة، في فلكة البحرية وسط المحافظة، على نصب خيام جديدة، من الحديد، بديلا عن المحروقة.

الخيم الحديدية، دليلٌ على الصمود والثبات بوجه الهجمات التي تتعرض لها ساح

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاربعاء (29 كانون الثاني 2020)، عن قيامها بتنفيذ ثلاث عمليات ضبط في محافظة الديوانية، مبينة أن العمليات شملت حالات اختلاس للمال العام وتعاطي الرشوة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)

بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مراسل (بغداد اليوم) في محاظة الديوانية، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، باستئناف الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وقال مراسلنا، إن محافظة الديوانية شهدت صباح اليوم عودة الدوام الرسمي في جميعالدوائر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العشرات من تظاهرة المحاضرين يقتحمون مبنى تربية الديوانية ويطالبون بحسم تثبيتهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العشرات من تظاهرة المحاضرين يقتحمون مبنى تربية الديوانية ويطالبون بحسم تثبيتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).