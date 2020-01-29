اعتقال 3 متهمين بتجارة المخدرات في بغداد

2020/01/29 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، اعتقال ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات في مناطق متفرقة من بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد لقيامهم بالمتاجرة […]

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