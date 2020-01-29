نقابة الفنانين العراقيين تجدد موقفها الراسخ في الوقوف مع الاحتجاج السلمي

2020/01/29 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت نقابة الفنانين العراقيين، موقفها الراسخ في الوقوف مع الاحتجاج السلمي دون قيد.

ودعت النقابة في بيان ما تبقى من ضمير للكتل السياسية الى الإسراع بتنفيذ مطالب المحتجين، التي تهدف إلى إصلاح للبلاد، في وقتٍ يحتاج العراق الى توحد أصواته لبناء دولة قوية ذات سيادة لا يجامل بشأنها أحد.

وأكدت النقابة المتظاهرين وقوفها مع المتظاهرين الذين يصنعون معجزة العراق الحديث، مع مرور مئة عام على تأسيس الدولة العراقية، مبينة ان موقفها الأخلاقي الوطني من المحتجين هو أقل دور تمارسه، في وقت تتعرض فيه الصفوف الوطنية الى الطعن والمناورة السياسية والشيطنة الإعلامية.

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