نصيف: صفقة القرن هي بداية إخضاع دول المنطقة وبضمنها العراق لسيطرة الكيان الصهيوني

2020/01/29 | 11:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عالية نصيف أن تنفيذ صفقة القرن المشؤومة هو أول خطوة في طريق إخضاع دول المنطقة وبضمنها العراق مستقبلاً لسيطرة الكيان الصهيوني، مبينة أن صمت بعض الحكومات العربية تجاه […]

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