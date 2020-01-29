عبد المهدي ينتقد البرلمان لعدم حسم ملف تشكيل الحكومة

2020/01/29 | 11:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، برلمان البلاد، لعدم حسم ملف تشكيل الحكومة، كما ندد بقطع متظاهرين للطرق وإغلاقهم المدارس.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال […]

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