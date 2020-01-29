المصادقة على توسيع التصميم الأساس لقضاء المدينة شمال البصرة

2020/01/29 | 11:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة أعلن نائب محافظ البصرة محمد التميمي، اليوم الاربعاء، عن المصادقة على توسيع التصميم الأساس لقضاء المدينة شمال محافظة البصرة.وقال التميمي، إنه “بعد تأخر المصادقة على هذا القرار ولمدة ست سنوات في مجلس المحافظة ولحرمان القضاء من البنى التحتية والتطور تمت اليوم المصادقة من قبل محافظ البصرة على توسيع التصميم الأساس لقضاء […]

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