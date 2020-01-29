مقتل شخص واصابة اخر في نزاع عائلي قرب السليمانية

2020/01/29 | 12:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "راپرین" التابعة لمحافظة السليمانية يوم الاربعاء عن مقتل شخص واصابة اخر في نزاع عائلي حدث في قضاء رانيه.

وقالت الشرطة في بيان اليوم ان نزاعا اندلع بين عائلتين في ناحية "بيتواته" التابعة لقضاء رانيه مما ادى الى مقتل شخص واصابة اخر بجروح.

واضاف البيان ان "قواتنا في مديرية شرطة رابرين/ وقوات الاسايش موجودة في مكان الحادث"، مشيرا الى ان الوضع تحت سيطرة القوت.

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