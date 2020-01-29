2020/01/29 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

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نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يصل إلى أربيل

يتبع.



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بغداد اليوم-كركوك

كشف نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، هدايت طاهر، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020) عن رسالة وجهها المكون الكردي، الى الرئاسات الثلاث وبعثة الأمم المتحدة للحد من استفراد محافظ كركوك، راكان الجبوري، بالقرار.

وقال طاهر

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت ائتلاف النصر، الاربعاء (29 كانون الثاني 2020)، رفضه لـ"صفقة القرن"، مبينا ان هذه الصفقة لن تكون حلا بل مازقا جديدا ستكابد المنطقة تداعياته‎.‎

وقال الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف "سائرون"، رياض المسعودي، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، أن طبيعة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العراقي قلقة، وبإمكان أي طرف خارجي او داخلي أن يؤثر في البلاد، بالتالي لا نريد أن يتحول العراق

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