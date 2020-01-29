تمهيدا لفبركة كيماوية.. ‘الخوذ البيضاء’ تقتاد عشرات المدنيين الى مكان مجهول بريف حلب

2020/01/29 | 12:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تحدثت مصادر إعلامية عن قيام عناصر من “الخوذ البيضاء” التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، باقتياد عدد من المدنيين، من بينهم أطفال، إلى مكان مجهول في معارة الأرتيق بريف حلب الغربي.ونشرت مصادر صحفية، أن “عناصر من “جبهة النصرة” و”الخوذ البيضاء” الإرهابيتين، قاموا باقتياد 75 مدنياً، بينهم أطفال، الى مكان مجهول في معارة […]

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