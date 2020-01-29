مصدر امني: شوارع كربلاء لم تشهد اية قطوعات والحركة تسير بأنسيابية عالية

2020/01/29 | 12:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء افاد مصدر امني في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، بأن جميع الشوارع والطرقات في المحافظة سالكة امام المواطنين والزائرين ولا وجود لاغلاق اي طريق من قبل المتظاهرين.وقال المصدر، إن “الطرق الخارجية والداخلية في كربلاء مفتوحة بشكل كامل امام حركة المواطنين والزائرين ولا وجود لاغلاق اي طريق من قبل المتظاهرين بالاطارات او […]

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