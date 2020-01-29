زعيم المعارضة البريطانية يصف صفقة ترامب بـ”الشيء المخزي”

2020/01/29 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، عن رفضه لصفقة ترامب التي أعلن عنها، الرئيس الأمريكي مساء أمس، معتبرًا إياها “تهديدًا للسلام”.جاء ذلك في بيان نشره المعارض البريطاني، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعليقًا على قيام ترامب الثلاثاء، بالإعلان عن صفقته، بحضور رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.ودعا […]

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