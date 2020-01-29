2020/01/29 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. بغداد: انجاز تصويب أوامر ديوانية لـ٣٣٧ للفائزين بتعيينات تربية الرصافة الأولى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. بغداد: انجاز تصويب أوامر ديوانية لـ٣٣٧ للفائزين بتعيينات تربية الرصافة الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).