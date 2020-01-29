2020/01/29 | 12:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت المسعفة سولين، الذي اعتقلتها قوات الشغب الأسبوع الماضي على طريق محمد القاسم بسبب إسعافها للمتظاهرين ووجودها معهم خلال قطعهم للطريق.وتحدثت سولين لقناة الشرقية، وتابعتها “يس عراق” عن “تعرضها للسب والإهانة من قبل القوات بعد اعتقالها”.المسعفة والناشطة سولين خالد تكشف تفاصيل اعتقالها الله شاهد اخت رجال pic.twitter.com/FEkHukfCgs — Samer […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. ماذا قالت المسعفة سولين بعد اعتقالها على طريق محمد القاسم في بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. ماذا قالت المسعفة سولين بعد اعتقالها على طريق محمد القاسم في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).