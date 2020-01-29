ريال مدريد ضيفاً ثقيلا على ريال سرقسطة في كأس الملك الاسباني

2020/01/29 | 12:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يحل نادى ريال مدريد ضيفا على منافسه ريال سرقسطة فى المباراة التى تجمعهما على ملعب لا روماريدا ضمن مباريات دور 16 من كأس ملك إسبانيا.وتأهل ريال مدريد إلى هذا الدور بعد أن تفوق في دور 32 على فريق يونيونستانس فى مباراة شهدت تألق بعض لاعبي الدكة مثل جاريث بيل والوافد الجديد براهيم […]

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