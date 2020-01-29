2020/01/29 | 12:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

عم الإضراب الشامل مختلف مناطق قطاع غزة ورفعت الأعلام السوداء، اليوم الأربعاء، رفضا لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "صفقة القرن".

وجاء الإضراب تلبية لدعوة من القوى الوطنية والإسلامية التي أكدت أن "الإضراب يشمل كافة القطاعات بغزة، باستثناء المؤسسات الصحية".

وقال بيان صادر عن هذه القوى: "قررت لجنة المتابعة الإعلان يوم الأربعاء عن إضراب شامل يشمل كل مرافق الحياة في قطاع غزة، ما عدا وزارة الصحة، لتوجيه رسائل واضحة للعدو الصهيوأمريكي، أن هذه الصفقة المشؤومة لن تمر، وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها".

وأضافت "رفع الأعلام السوداء على أسطح المباني والمؤسسات الرسمية والحكومية تعبيرا عن حالة الغضب الشعبي الرافضة للصفقة".

وجددت القوى تأكيدها على استمرار الفعاليات والأنشطة وحالة الاشتباك المفتوح مع الحكومة الإسرائيلية من أجل إسقاط الصفقة.

واعتبرت بأن الإعلان الأمريكي عن "صفقة القرن" يمثل "حلقة جديدة من حلقات المخططات الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، بل وتصفية الوجود الفلسطيني على أرضه والهوية الوطنية الفلسطينية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إضراب شامل في غزة رفضا لـ(صفقة القرن)) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إضراب شامل في غزة رفضا لـ(صفقة القرن)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).