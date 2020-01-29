أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني على التوالي

2020/01/29 | 12:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني، اليوم الأربعاء، لتعوض جزءا من خسائر مُنيت بها في الأيام الخمسة الماضية، فيما يجري الحديث عن احتمال تمديد أوبك لخفض إنتاج الخام في حال أضر فيروس كورونا الجديد بالطلب، بينما ساهمت بيانات أظهرت تراجعا في المخزونات الأمريكية في صعود الأسعار.

وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 58 سنتا أو 1% إلى 60.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت غرينتش.



وزاد الخام الأمريكي 55 سنتا أو 1% أيضا إلى 54.03 دولار للبرميل، بحسب وكالة "رويترز".

وتضررت الأسواق المالية بسبب فيروس كورونا الذي انتشر خارج الصين وتحاول تقييم الأثر الاقتصادي مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 132 شخصا وتقليص شركات الطيران رحلاتها للصين.

وقالت مصادر من أوبك إن المنظمة تريد تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى حزيران على الأقل من آذار وربما تزيد التخفيضات إذا تأثر الطلب على الخام في الصين بشكل كبير نتيجة انتشار الفيروس.

وقال مصدر من أوبك "هناك احتمال قوي لتمديد آخر وخفض أكبر وارد" مضيفا أن تأثير فيروس الصين علي الطلب على النفط سيتضح أكثر على الأرجح خلال الأسبوع المقبل.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الخام بواقع 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 482 ألف برميل.

ونزلت مخزونات البنزين بواقع 3.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات في استطلاع "رويترز" بزيادة 1.3 مليون برميل.

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