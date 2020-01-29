2020/01/29 | 12:11 - المصدر: الغد برس

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التربية توضح مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لمحافظ

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التربية توضح مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لمحافظات الوسط والجنوب

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