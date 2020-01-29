محافظ المثنى يكشف عن اهم المشاريع ضمن الإتفاقية الصينية

2020/01/29 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى كشف محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الأربعاء، عن اهم المشاريع ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية، مشيراً الى ان الصحة والتربية والطرق والماء والمجاري من اهم القطاعات المشمولة وقال منفي، إن “الكشوفات أعدت بناءً على توجيهات الحكومة الإتحادية وبعد اجتماعات مع الدوائر ذات العلاقة والوحدات الادارية”.وأضاف، أن “قطاع التربية تضمن تهيئة […]

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