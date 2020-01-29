2020/01/29 | 12:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، أن التظاهرات التي تغلق المدارس والمصالح والطرق بالقوة ليست سلمية، مؤكدا حدوث نقلات جوهرية في مسألة ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي: نريد حماية التظاهرات السلمية بشكل كامل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي: نريد حماية التظاهرات السلمية بشكل كامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).