نائب عن سائرون: طبيعة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العراقي قلقة

2020/01/29 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف سائرون أن طبيعة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العراقي قلقة، وبإمكان أي طرف خارجي او داخلي أن يؤثر في البلاد.

وقال النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي إن المرجعية الدينية دائماً تؤكد على الركون إلى الحكمة والعقل واتخاذ قرارات ناضجة، بعيداً عن التأثيرات الخارجيةوأضاف، أن هناك أطرافاً سعت منذ إعلان النصر العراقي على داعش، بكل قوة الى إنهاء الحشد الشعبي، وزعزعة الثقة بين القواعد الجماهيرية والقيادات السياسية والدينية، واقتتال العشائر في البصرة والناصرية وميسان فيما بينها .

وأشار إلى أن هناك رغبة بتغيير طبيعة النظام السياسي في العراق، لذا على العراقيين ان يتوحدوا ويكونوا واعين أمام هذه المؤامرات التي تحاك ضد البلد.

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