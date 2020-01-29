2020/01/29 | 12:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ القضاء الصيني في مدينة تيانجين الواقعة بشمال الصين محاكمة شخص بتهمة نشر شائعات كاذبة على شبكة الإنترنت، حول انتشار فيروس كورونا الجديد.كما ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة تيانجين، القبض على 6 أشخاص، وفتحت كذلك تحقيقا مع 34 آخرين يشتبه في انتهاكهم للنظام العام.وأكد مدير إدارة الأمن العام، في مدينة تيانجين، أنه تم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات صارمة في الصين ضد مروجي الأخبار الكاذبة عن كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات صارمة في الصين ضد مروجي الأخبار الكاذبة عن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).