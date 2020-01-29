بالصور.. كربلاء تحتضن بانوراما فنية لتجسيد حياة ومظلومية الزهراء (ع)

2020/01/29 | 12:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء نظم قسم المواكب والشعائر الحسينية في العتبتين الحسينية والعباسية معرض الاحزان الفاطمية في كربلاء والذي اطلق عليه “البانوراما التاريخية لتجسيد حياة ومظلومية السيدة الزهراء عليها السلام”.وقال رئيس القسم رياض السلمان، إن “البانوراما مثلت إحدى فعاليات مهرجان موسم الأحزان الفاطمي السنوي الذي يقام منذ 13 سنة لمدة 10 أيام بمناسبة استشهاد السيدة […]

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