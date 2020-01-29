زوجـــة فــابريغـــاس تغـــرد عــن شعب العـــراق واحتجــاجــاتــه وتصفــهم بـــ ...؟!!

2020/01/29 | 12:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

وصفت اللبنانية دانيلا سمعان زوجة اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس، اليوم الأربعاء، الشعب العراقي بـ "الشعب الجبار والشجاع"، تزامنا مع استمرار المظاهرات في العراق.

ونشرت سمعان تغريدة على حسابها في "تويتر"، قالت فيها: "انظروا إلى شجاعة الشعب العراقي، شعب الجبارين والشجاعة أنتم ...

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