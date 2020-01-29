مشروع فيدرالية الأنبار

2020/01/29 | 12:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عمان مشروع يتم ترتيبه ، وعقد اجتماعان لهذا الغرض لحد الان ، وتم تحويل مبلغ حسب ما "يتداول" 120 مليون دولار الى البنك العربي من طرف (غير معروفة لدي ) انما هناك اسمان غنيان عن التعريف حضرا الاجتماع وهما سعد البزاز بصفته المشرف على المشروع ورئيس البرلمان العراقي محمد الذي التحق بالاجتماع الثاني .وتدور الأقاويل بان كوادر هذا المشروع ( سياسيي السنة) وقبل ايّام ذهبوا الى دولة الإمارات وقد حضر السفير الامريكي بعد "تشاور واتفاق أمريكي بريطاني" الى الاجتماع ودون إبلاغ مسبق للحاضرين في هذا الاجتماع ، ويبدو ان هذا المشروع حاصل على رضى دولة اسرائيل .في الحقيقة ارى ان خلف هذا المشروع اجندات مختلفة ، اذ ان الأنبار فيها مياه جوفيه هائله خاصة عند المنطقة التي تدعى الريشة اضافة الى ثروات اخرى غير مستثمرة وقد تكون لاسرائيل اطماع او مصلحة فيها ، وقد يتم ترحيل الآلاف من الفلسطينيين اليها ، ولهذين الأمرين أهمية بالغة عند اسرائيل .اما بالنسبة الى دولة الإمارات والتي استضافت الاجتماع الاخير ، ارى ان هذا المشروع ( فيدرالية الأنبار) وباعتبارها امتداد للدول السنية الامر الذي يعطي الاطمئنان ومؤشر للاستقرار فضلا عن انه سيقطع المشروع الايراني في الامتداد .وفي الواقع ان أهالي الأنبار ضاقوا ذرعا بالاختلافات المستمره مع الحكومة الاتحادية العراقية منذ نشوئها فضلًا عن عجزهم في المشاركة الفاعلة بالتظاهرات الحالية تحسباً من اتهامهم بالإرهاب .ويبدو ان الأطراف السياسية السنية رغم رفضهم السابق للنظام الفيدرالي الا انهم ارتأوا فيه الإنقاذ .

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