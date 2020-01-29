قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها الأمنية في الأغوار

2020/01/29 | 12:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية في الأغوار، ونصبت العديد من الحواجز الطيّارة في مختلف المناطق، لمنع وصول المواطنين من مختلف المحافظات إلى هناك ضمن حملة “حماية الأغوار”، وذلك عقب الاعلان عن ضمها في بنود صفقة ترامب.وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن تدريبات عسكرية إسرائيلية تجرى منذ ساعات الصباح في مناطق وادي المالح، وخربة […]

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