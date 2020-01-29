مقتل وإصابة شخصين بنزاع عائلي في السليمانية

2020/01/29 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "راپرین" التابعة لمحافظة السليمانية، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، مقتل وإصابة شخصين في نزاعٍ عائلي حدث في قضاء رانيه.

وذكرت الشرطة في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، أن "نزاعاً اندلع بين عائلتين في ناحية بيتواته التابعة لقضاء رانيه مما ادى الى مقتل شخص واصابة اخر بجروح".

وأضاف البيان، أن "قواتنا في مديرية شرطة رابرين/ وقوات الاسايش موجودة في مكان الحادث"، مشيرا الى ان "الوضع تحت سيطرة القوات".

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، بأن جندياً قُتل بنيران قناص تنظيم داعش الإرهابي، جنوب المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جندياً متمركز في نقطة مرابطة في اقصى جنوب ناحية ب

بغداد اليوم - الديوانية

اوضحت مديرية شرطة محافظة الديوانية، الثلاثاء، حقيقة الحادثة التي حصلت اليوم لاحدى الطالبات التي كانت تنوي المشاركة بالتظاهرات.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة محافظة الديوانية عامر الركابي في حديث لـ (بغداد اليو

بغداد اليوم- كربلاء

افاد علي البياتي، عضو بمفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، قيام ملثمين يستقلون عجلة مجهولة، باطلاق الرصاص على المتظاهرين وسط مدينة كربلاء.

وقال البياتي، لـ(بغداد اليوم)، ان "عجلة مجهولة، بداخلها اشخاص ملثمين فتحوا النار على

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