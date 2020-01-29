وصول مسؤول روسي رفيع الى اقليم كوردستان

2020/01/29 | 12:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغاندوف يوم الاربعاء الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال مراسل شفق نيوز، ان مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم كان في استقبال بوغاندوف في مطار اربيل الدولي.

هذا ومن المقرر ان يجتمع المسؤول الروسي مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني لبحث العلاقات الثنائية والاوضاع في العراق والمنطقة.

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