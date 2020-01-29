صحة ديالى تؤكد انخفاض سفر المرضى للخارج بنسبة 40%

2020/01/29 | 12:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء، عن اجراء اكثر من 30 عملية جراحية في اختصاصات نادرة لاول مرة في تاريخ المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي ،ان” الطواقم الطبية في مستشفيات ديالى اجرت خلال الاشهر الماضية اكثر من 30 عملية جراحية في اختصاصات نادرة لاول مرة في تاريخ المحافظة”، لافتا […]

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