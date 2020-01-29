مقتل قيادي بقوات حماية ايزيدخان من قبل مجهولين

2020/01/29 | 12:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين خلف شفان، وجدت جثته صباح اليوم في قرية دوكري التابعة لسنجار

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