"الأحمر المذنب".. عتاد محرم يقتل المتظاهرين ليلًا!

2020/01/29 | 12:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراستخدمت السلطات الأمنية، عتادًا محرمًا دوليًا ضد المتظاهرين، كان يستخدم في الحروب سابقًا. صمم العتاد في نهاية الحرب العالمية الثانية للبنادق ذاتية التحميل، من قبل شركة "هورنادي" الأمريكية لتصنيع الذخيرة منذ عام 1949، ويسمى محليًا "المذنب".

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